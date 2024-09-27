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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1843 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1843 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1843 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,84 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1843
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1843 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 170 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 крейцер 1843 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1843 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Бавария 1 крейцер 1843 на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Бавария 1 крейцер 1843 на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1843 на аукционе Erwin Dietrich - June 25, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1843 на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1843 на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1843 на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 крейцер 1843 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария 1 крейцер 1843 на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS67 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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