Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1843 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,84 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
- Диаметр 14 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1843
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1843 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 170 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.
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Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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