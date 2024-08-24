Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 пфеннига 1845 года (Бавария, Людвиг I)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1845 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1537 проданному на аукционе KM NUMIS за 100 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.
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