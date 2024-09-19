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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1835 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1835 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 пфеннига 1835 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1835 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3642 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 18 марта 2020.

Сохранность
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  • Solidus Numismatik (3)
Бавария 2 пфеннига 1835 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Бавария 2 пфеннига 1835 на аукционе Solidus Numismatik - September 23, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 пфеннига 1835 на аукционе Solidus Numismatik - May 20, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 пфеннига 1835 на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Бавария 2 пфеннига 1835 на аукционе Naumann - September 21, 2014
Продавец Naumann
Дата 21 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 пфеннига 1835 на аукционе Solidus Numismatik - September 20, 2014
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 сентября 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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