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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1842 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1842 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1842 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1842
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1842 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9093 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 195 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1/2 гульдена 1842 на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Бавария 1/2 гульдена 1842 на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1842 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1842 на аукционе Karamitsos - September 12, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1842 на аукционе Karamitsos - September 8, 2018
Продавец Karamitsos
Дата 8 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1842 на аукционе Heritage - September 7, 2017
Бавария 1/2 гульдена 1842 на аукционе Heritage - September 7, 2017
Продавец Heritage
Дата 7 сентября 2017
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Где продать?

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