Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1842 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 талера
- Год 1842
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1842 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец iNumis
Дата 14 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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