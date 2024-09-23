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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1842 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 талера 1842 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 талера 1842 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1842
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1842 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
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  • WAG (1)
Бавария 2 талера 1842 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1302 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Бавария 2 талера 1842 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
438 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Бавария 2 талера 1842 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 на аукционе Anticomondo - March 3, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1842 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1842 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1842 на аукционе iNumis - October 14, 2014
Продавец iNumis
Дата 14 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 на аукционе Künker - July 24, 2013
Продавец Künker
Дата 24 июля 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 на аукционе Gorny & Mosch - March 17, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 на аукционе Künker - March 10, 2008
Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1842 на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1842 на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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