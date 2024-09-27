Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1842 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год 1842
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1842 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2022.
Сохранность
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- HIRSCH (1)
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- Roma Numismatics (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2341 $
Цена в валюте аукциона 2150 EUR
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 29 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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