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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1842 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1842 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1842 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1842
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1842 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (4)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (7)
  • Roma Numismatics (1)
Бавария Дукат 1842 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2341 $
Цена в валюте аукциона 2150 EUR
Бавария Дукат 1842 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2017 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Бавария Дукат 1842 на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Дукат 1842 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1842 на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1842 на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1842 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1842 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1842 на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1842 на аукционе Roma Numismatics - September 29, 2016
Продавец Roma Numismatics
Дата 29 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1842 на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Дукат 1842 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1842 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1842 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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