Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1848 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1848
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1848 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 4 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2023.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Где продать?
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