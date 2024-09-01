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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1848 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1848 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 пфенниг 1848 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1848
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1848 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 4 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2023.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
Бавария 1 пфенниг 1848 на аукционе Numismatica Ferrarese - March 17, 2024
Бавария 1 пфенниг 1848 на аукционе Numismatica Ferrarese - March 17, 2024
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Бавария 1 пфенниг 1848 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 24, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Бавария 1 пфенниг 1848 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1848 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 23, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Бавария 1 пфенниг 1848 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность F
Цена
Бавария 1 пфенниг 1848 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1848 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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