Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1835 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1835
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1835 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1867 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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