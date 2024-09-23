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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1835 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1835 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 пфенниг 1835 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1835 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1867 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Zöttl - June 26, 2021
Продавец Zöttl
Дата 26 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Zöttl - June 29, 2019
Продавец Zöttl
Дата 29 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Zöttl - March 31, 2019
Продавец Zöttl
Дата 31 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Felzmann - December 10, 2015
Продавец Felzmann
Дата 10 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Felzmann - August 27, 2015
Продавец Felzmann
Дата 27 августа 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Heritage - July 5, 2011
Бавария 1 пфенниг 1835 на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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