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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1840 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1840 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1840 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Chaponnière & Firmenich SA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,84 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1840
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1840 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 85 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
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Бавария 1 крейцер 1840 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1840 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1840 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Бавария 1 крейцер 1840 на аукционе Zöttl - June 29, 2019
Продавец Zöttl
Дата 29 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1840 на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 CHF
Бавария 1 крейцер 1840 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Бавария 1 крейцер 1840 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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