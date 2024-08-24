Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1840 года (Бавария, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 талера
- Год 1840
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1840 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30599 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1860 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
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Дата 10 ноября 2023
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Дата 2 ноября 2023
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Дата 21 сентября 2023
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Дата 19 апреля 2023
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Дата 8 марта 2023
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Дата 22 февраля 2023
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Дата 8 ноября 2022
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Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
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Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
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