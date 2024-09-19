Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Геллер 1839 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Геллер
- Год 1839
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1839 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6808 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 120 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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