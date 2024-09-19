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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1839 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Геллер 1839 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Геллер 1839 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Геллер
  • Год 1839
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1839 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6808 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 120 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Геллер 1839 на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Бавария Геллер 1839 на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария Геллер 1839 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Бавария Геллер 1839 на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Бавария Геллер 1839 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария Геллер 1839 на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Бавария Геллер 1839 на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария Геллер 1839 на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария Геллер 1839 на аукционе Felzmann - December 10, 2015
Продавец Felzmann
Дата 10 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария Геллер 1839 на аукционе Felzmann - August 27, 2015
Продавец Felzmann
Дата 27 августа 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария Геллер 1839 на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария Геллер 1839 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
Бавария Геллер 1839 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария Геллер 1839 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Геллер 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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