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1839
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1799-1872
1799-1872
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1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1839
Монеты Баварии 1839 года
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Памятные
Серебряные монеты
2 талера 1839
Средняя цена
560 $
Продажи
0
73
1 гульден 1839
Средняя цена
55 $
Продажи
0
37
1/2 гульдена 1839
Средняя цена
65 $
Продажи
0
4
6 крейцеров 1839
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 крейцера 1839
Средняя цена
120 $
Продажи
1
17
1 крейцер 1839
Средняя цена
60 $
Продажи
0
18
Медные монеты
2 пфеннига 1839
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1839
Средняя цена
160 $
Продажи
0
3
Геллер 1839
Средняя цена
65 $
Продажи
0
14
Памятные монеты
2 талера 1839 Максимилиан I
Средняя цена
610 $
Продажи
4
388
2 талера 1839 Максимилиан I
Золото
Средняя цена
260 $
Продажи
0
2
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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