Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1839 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1839
Средняя цена 560 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
1 гульден 1839
Средняя цена 55 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1839
Средняя цена 65 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1839
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1839
Средняя цена 120 $
Продажи
1 17
Аверс
Реверс
1 крейцер 1839
Средняя цена 60 $
Продажи
0 18

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1839
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1839
Средняя цена 160 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Геллер 1839
Средняя цена 65 $
Продажи
0 14

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1839 Максимилиан I
Средняя цена 610 $
Продажи
4 388
Аверс
Реверс
2 талера 1839 Максимилиан I Золото
Средняя цена 260 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск