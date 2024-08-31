Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1839 года "Максимилиан I". Золото (Бавария, Людвиг I)
Разновидность: Золото
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1839 года "Максимилиан I". Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2527 проданному на аукционе Stack's Bowers за 603.75 USD. Торги состоялись 31 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Stack's (1)
Где продать?
Для продажи 2 талера 1839 "Максимилиан I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск