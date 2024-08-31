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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1839 года "Максимилиан I". Золото (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 2 талера 1839 года "Максимилиан I" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 талера 1839 года "Максимилиан I" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Frühwald

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1839
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1839 года "Максимилиан I". Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2527 проданному на аукционе Stack's Bowers за 603.75 USD. Торги состоялись 31 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1839 "Максимилиан I" на аукционе Heritage - September 27, 2015
Бавария 2 талера 1839 "Максимилиан I" на аукционе Heritage - September 27, 2015
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 259 USD
Бавария 2 талера 1839 "Максимилиан I" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Бавария 2 талера 1839 "Максимилиан I" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1839 "Максимилиан I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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