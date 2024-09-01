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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1839 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 гульден 1839 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 гульден 1839 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 30,02 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1839
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24766 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Zöttl (3)
Бавария 1 гульден 1839 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Бавария 1 гульден 1839 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Бавария 1 гульден 1839 на аукционе Schulman - June 21, 2023
Продавец Schulman
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1839 на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1839 на аукционе Zöttl - May 19, 2023
Продавец Zöttl
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1839 на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1839 на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1839 на аукционе Zöttl - July 1, 2022
Продавец Zöttl
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1839 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1839 на аукционе Frühwald - April 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1839 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1839 на аукционе Naumann - November 3, 2019
Продавец Naumann
Дата 3 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 гульден 1839 на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1839 на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1839 на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1839 на аукционе Rauch - September 15, 2018
Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1839 на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1839 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1839 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1839 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1839 на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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