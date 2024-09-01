Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1839 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 30,02 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 гульден
- Год 1839
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24766 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Продавец Schulman
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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