Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1839 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,84 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
- Диаметр 14 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1839
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2779 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 120 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
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Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 95 USD
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 6 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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