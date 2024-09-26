Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1839 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1839 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1839 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,84 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1839
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2779 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 120 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Chaponnière (1)
  • CoinsNB (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Frühwald (5)
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • Karamitsos (2)
  • KM NUMIS (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
  • Александр (1)
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе Heritage - June 20, 2024
Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 95 USD
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе Александр - January 14, 2023
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS64
Цена
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе Frühwald - February 16, 2020
Продавец Frühwald
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе Frühwald - May 18, 2019
Продавец Frühwald
Дата 18 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе Karamitsos - April 6, 2019
Продавец Karamitsos
Дата 6 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 крейцер 1839 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Монеты Баварии 1839 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 1 крейцер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск