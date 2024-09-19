Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1839 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 талера
- Год 1839
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31823 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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