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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1839 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 талера 1839 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 талера 1839 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1839
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31823 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
591 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Бавария 2 талера 1839 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Бавария 2 талера 1839 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Бавария 2 талера 1839 на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1839 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе GINZA - April 10, 2018
Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1839 на аукционе Cayón - March 14, 2017
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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