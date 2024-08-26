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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1839 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1839 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1839 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1839
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1173 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Reinhard Fischer (1)
Бавария 1/2 гульдена 1839 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1839 на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1839 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1839 на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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