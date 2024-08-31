Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
3 крейцера 1839 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,3 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4329 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1839
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1240 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность UNC
Цена
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