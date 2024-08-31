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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1839 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1839 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1839 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4329 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1839
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1240 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

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Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Heritage - July 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Via - February 26, 2024
Продавец Via
Дата 26 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Felzmann - March 11, 2015
Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Бавария 3 крейцера 1839 на аукционе Karamitsos - September 22, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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