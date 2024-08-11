Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Геллер 1848 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Геллер
- Год 1848
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1848 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1243 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Продавец Russiancoin
Дата 13 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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