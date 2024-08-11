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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1848 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Геллер 1848 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Геллер 1848 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Геллер
  • Год 1848
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1848 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1243 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Геллер 1848 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Бавария Геллер 1848 на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Бавария Геллер 1848 на аукционе Russiancoin - May 13, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 13 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Бавария Геллер 1848 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Геллер 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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