Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1832 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,77 гр
- Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1832
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1832 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 910 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 150 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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