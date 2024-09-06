Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1832 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год 1832
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1832 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 260000 JPY. Торги состоялись 11 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
2240 $
Цена в валюте аукциона 260000 JPY
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность VF
Цена
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