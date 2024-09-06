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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1832 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1832 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1832 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1832
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1832 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 260000 JPY. Торги состоялись 11 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1832 на аукционе GINZA - February 11, 2022
Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
2240 $
Цена в валюте аукциона 260000 JPY
Бавария Дукат 1832 на аукционе GINZA - April 10, 2018
Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1832 на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
2125 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Бавария Дукат 1832 на аукционе HIRSCH - May 8, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1832 на аукционе HIRSCH - February 15, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1832 на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1832 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1832 на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Дукат 1832 на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1832 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1832 на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1832 на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1832 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1832 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1832 на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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