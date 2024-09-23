Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1835 года "Таможенный союз" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1835 года "Таможенный союз" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1835 года "Таможенный союз" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (138) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Таможенный союз". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2565 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 23500 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (14)
  • BAC (6)
  • Busso Peus (3)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Felzmann (2)
  • Frühwald (2)
  • Gärtner (2)
  • Gorny & Mosch (13)
  • Grün (8)
  • Heritage (3)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (45)
  • Lanz München (2)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Numimarket (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Russiancoin (2)
  • Savoca Numismatik (1)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (2)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (6)
  • UBS (1)
  • WAG (6)
  • Westfälische (2)
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
3862 $
Цена в валюте аукциона 610000 JPY
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1835 "Таможенный союз" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Монеты Баварии 1835 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск