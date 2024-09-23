Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1835 года "Таможенный союз" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (138) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Таможенный союз". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2565 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 23500 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
3862 $
Цена в валюте аукциона 610000 JPY
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
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Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
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Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
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Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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