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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1835 года "Первая железная дорога" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1835 года "Первая железная дорога" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1835 года "Первая железная дорога" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (211) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Первая железная дорога". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3285 проданному на аукционе Auction World за 380000 JPY. Торги состоялись 18 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
977 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
3166 $
Цена в валюте аукциона 500000 JPY
Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Aurea - October 7, 2023
Продавец Aurea
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1835 "Первая железная дорога" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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