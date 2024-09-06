Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1835 года "Первая железная дорога" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (211) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Первая железная дорога". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3285 проданному на аукционе Auction World за 380000 JPY. Торги состоялись 18 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Ars Time (1)
- Auction World (15)
- Aurea (1)
- BAC (10)
- Busso Peus (5)
- DNW (1)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (5)
- Felzmann (1)
- Frankfurter (1)
- Frühwald (2)
- Gärtner (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (19)
- Grün (14)
- Heritage (5)
- HIRSCH (3)
- Höhn (5)
- Kroha (1)
- Künker (58)
- Lanz München (1)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Münzen Gut-Lynt (3)
- Niemczyk (2)
- Nihon (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- PAOLETTI (1)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (3)
- Savoca Numismatik (1)
- SINCONA (2)
- Soler y Llach (1)
- Sonntag (7)
- Stack's (2)
- Teutoburger (12)
- UBS (1)
- VL Nummus (1)
- WAG (15)
- WCN (1)
- Westfälische (2)
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
3166 $
Цена в валюте аукциона 500000 JPY
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurea
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 11
Где купить?
Где продать?
Для продажи Талер 1835 "Первая железная дорога" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск