Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1835 года "Ипотечный банк" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (188) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Ипотечный банк". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30597 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Ars Time (1)
- Auction World (9)
- AURORA (1)
- BAC (23)
- Bru Sale & Wellico (1)
- Busso Peus (6)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Emporium Hamburg (6)
- Frühwald (3)
- Gärtner (2)
- GINZA (1)
- Gorny & Mosch (18)
- Grün (11)
- Heritage (5)
- HIRSCH (1)
- Höhn (3)
- Künker (48)
- Lanz München (4)
- MARCINIAK (1)
- Möller (3)
- Nihon (2)
- Russiancoin (4)
- Savoca Numismatik (2)
- Sedwick (1)
- Sonntag (4)
- Stack's (1)
- Teutoburger (6)
- UBS (3)
- WAG (15)
- Westfälische (2)
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
2469 $
Цена в валюте аукциона 390000 JPY
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 9
Где купить?
Где продать?
Для продажи Талер 1835 "Ипотечный банк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск