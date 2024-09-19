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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1835 года "Ипотечный банк" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1835 года "Ипотечный банк" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1835 года "Ипотечный банк" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (188) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Ипотечный банк". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30597 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
2469 $
Цена в валюте аукциона 390000 JPY
Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Gärtner - June 11, 2024
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
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Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Талер 1835 "Ипотечный банк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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