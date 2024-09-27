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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1835 года "Орден бенедиктинцев". Односторонний оттиск. Олово (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Односторонний оттиск. Олово

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Техническая информация

  • Металл Олово

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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