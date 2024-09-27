Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1835 года "Орден бенедиктинцев". Односторонний оттиск. Олово (Бавария, Людвиг I)
Разновидность: Односторонний оттиск. Олово
Техническая информация
- Металл Олово
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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