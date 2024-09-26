Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1835 года "Ипотечный банк". Золото (Бавария, Людвиг I)
Разновидность: Золото
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 39,90 гр
- Диаметр 37,8 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Ипотечный банк". Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 60000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
63552 $
Цена в валюте аукциона 60000 CHF
Продавец Stack's
Дата 19 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена
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