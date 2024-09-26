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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1835 года "Ипотечный банк". Золото (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Талер 1835 года "Ипотечный банк" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1835 года "Ипотечный банк" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 39,90 гр
  • Диаметр 37,8 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Ипотечный банк". Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 60000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numismatica Genevensis (1)
  • Stack's (1)
Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
63552 $
Цена в валюте аукциона 60000 CHF
Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
1174 $
Цена в валюте аукциона 1025 EUR
Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе HIRSCH - September 22, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Stack's - December 19, 2007
Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Stack's - December 19, 2007
Продавец Stack's
Дата 19 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1835 "Ипотечный банк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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