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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1835 года "Первая железная дорога". Бронза (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Талер 1835 года "Первая железная дорога" Бронза - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1835 года "Первая железная дорога" Бронза - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Первая железная дорога". Бронза. Это бронзовая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30664 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Бавария Талер 1835 "Первая железная дорога" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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