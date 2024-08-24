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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1835 года "Памятник королю Максимилиану" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1835 года "Памятник королю Максимилиану" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1835 года "Памятник королю Максимилиану" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (234) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Памятник королю Максимилиану". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31077 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где купить?
Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону
Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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