Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1835 года "Памятник королю Максимилиану" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (234) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Памятник королю Максимилиану". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31077 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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