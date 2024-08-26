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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1835 года "Ипотечный банк". Медь (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Талер 1835 года "Ипотечный банк" Медь - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1835 года "Ипотечный банк" Медь - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Ипотечный банк". Медь. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23855 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Heritage - September 11, 2012
Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
2350 $
Цена в валюте аукциона 2350 USD
Бавария Талер 1835 "Ипотечный банк" на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
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