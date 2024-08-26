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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1835 года "Памятник королю Максимилиану". Золото (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Талер 1835 года "Памятник королю Максимилиану" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1835 года "Памятник королю Максимилиану" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 48,46 гр
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Памятник королю Максимилиану". Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 60000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
63552 $
Цена в валюте аукциона 60000 CHF
Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Бавария Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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