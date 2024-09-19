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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1835 года "Памятник матери" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1835 года "Памятник матери" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1835 года "Памятник матери" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (173)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Памятник матери". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 380000 JPY. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
303 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария Талер 1835 "Памятник матери" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1835 "Памятник матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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