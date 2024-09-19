Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1835 года "Памятник матери" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (173)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Памятник матери". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 380000 JPY. Торги состоялись 9 декабря 2023.
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Дата 5 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 29 февраля 2024
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 18 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 28 апреля 2023
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Дата 19 апреля 2023
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Дата 8 марта 2023
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Дата 12 февраля 2023
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Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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