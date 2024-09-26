Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
3 крейцера 1835 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,35 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1835
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1835 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9092 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.
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Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
******
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