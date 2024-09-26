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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1835 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1835 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1835 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,35 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1835 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9092 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Nomisma Aste - April 1, 2024
Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Nomisma Aste - April 1, 2024
Продавец Nomisma Aste
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Nomisma Aste - November 13, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 13 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Nomisma Aste - August 24, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Nomisma Aste - May 4, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1835 на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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