Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1835 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год 1835
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1835 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3743 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
2966 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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