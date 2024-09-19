Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 гульдена 1845 года. Золото (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 2 гульдена 1845 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 гульдена 1845 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 38,25 гр
  • Чистого золота (1,1523 oz) 35,8403 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1845
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1845 года. Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3949 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Künker (2)
Бавария 2 гульдена 1845 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
36931 $
Цена в валюте аукциона 34000 EUR
Бавария 2 гульдена 1845 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Монеты Баварии 1845 года Все баварские монеты баварские золотые монеты баварские монеты номиналом 2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск