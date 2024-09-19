Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 гульдена 1845 года. Золото (Бавария, Людвиг I)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 38,25 гр
- Чистого золота (1,1523 oz) 35,8403 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1845
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1845 года. Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3949 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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