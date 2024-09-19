Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1845 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1845
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1845 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 290 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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