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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1845 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1845 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1845 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1845
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1845 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 290 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе HIRSCH - November 20, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 20 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе HIRSCH - April 11, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе HIRSCH - May 24, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе Auctiones - March 15, 2020
Продавец Auctiones
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе Reinhard Fischer - July 14, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе Reinhard Fischer - July 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1845 на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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