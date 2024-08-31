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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1838 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1838
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1838 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1687 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 480 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Emporium Hamburg - July 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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