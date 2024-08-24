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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 гульдена 1848 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1848 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 гульдена 1848 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1848
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1848 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1460 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 300 GBP. Торги состоялись 13 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Rauch - January 18, 2022
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе DNW - May 5, 2021
Продавец DNW
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Gärtner - February 22, 2021
Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Niemczyk - December 14, 2020
Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Niemczyk - December 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1848 на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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