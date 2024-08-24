Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 гульдена 1848 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1848
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1848 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1460 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 300 GBP. Торги состоялись 13 мая 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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