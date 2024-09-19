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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1848 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 гульден 1848 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 гульден 1848 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1848
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1848 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4715 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 270 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
Бавария 1 гульден 1848 на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 гульден 1848 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Бавария 1 гульден 1848 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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