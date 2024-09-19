Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1848 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 гульден
- Год 1848
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1848 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4715 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 270 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.
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Где продать?
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