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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Серебряные монеты 1 гульден Максимилиана II - Бавария

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1 гульден 1848-1864

Год Знак Описание Продажи Продажи
1848 0 31849 0 211850 0 91851 0 81852 0 141853 0 71854 0 41855 0 201856 0 621857 0 11858 0 101859 0 271860 0 211861 0 171862 1 171863 0 261864 0 18
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