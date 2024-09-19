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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1853 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 гульден 1853 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 гульден 1853 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1853
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1853 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 290 EUR. Торги состоялись 10 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 гульден 1853 на аукционе Felzmann - May 2, 2022
Продавец Felzmann
Дата 2 мая 2022
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Бавария 1 гульден 1853 на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность AU
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Бавария 1 гульден 1853 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1853 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1853 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1853 на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1853 на аукционе Heritage - February 14, 2010
Бавария 1 гульден 1853 на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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