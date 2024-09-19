Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1853 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 гульден
- Год 1853
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1853 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 290 EUR. Торги состоялись 10 января 2021.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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