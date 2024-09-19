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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1853 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат MDCCCLIII (1853)
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Дукат 1853
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 43

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1853
Средняя цена 410 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
2 гульдена 1853
Средняя цена 120 $
Продажи
1 93
Аверс
Реверс
1 гульден 1853
Средняя цена 140 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1853
Средняя цена 150 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1853
Средняя цена 75 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
3 крейцера 1853
Средняя цена 30 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 крейцер 1853
Средняя цена 25 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1853
Средняя цена 60 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1853
Средняя цена 4 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Геллер 1853
Средняя цена 30 $
Продажи
0 5
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