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1853
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1853
Монеты Баварии 1853 года
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Золотые монеты
Дукат MDCCCLIII (1853)
Средняя цена
4100 $
Продажи
0
20
Дукат 1853
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
43
Серебряные монеты
2 талера 1853
Средняя цена
410 $
Продажи
0
30
2 гульдена 1853
Средняя цена
120 $
Продажи
1
93
1 гульден 1853
Средняя цена
140 $
Продажи
0
7
1/2 гульдена 1853
Средняя цена
150 $
Продажи
0
5
6 крейцеров 1853
Средняя цена
75 $
Продажи
0
9
3 крейцера 1853
Средняя цена
30 $
Продажи
0
11
1 крейцер 1853
Средняя цена
25 $
Продажи
0
5
Медные монеты
1/2 крейцера 1853
Средняя цена
60 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1853
Средняя цена
4 $
Продажи
0
2
Геллер 1853
Средняя цена
30 $
Продажи
0
5
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Период
1799-1872
Категория
Зактрыть
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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