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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1853 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1853 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1853 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1853
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1853 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1244 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 180 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2021.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
Бавария 1/2 гульдена 1853 на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1853 на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1853 на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1853 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1853 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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