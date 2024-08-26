Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1853 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Coins of History
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год 1853
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1853 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32595 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3240 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 DPL NGC
Цена
3240 $
Цена в валюте аукциона 3240 USD
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
1448 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 11 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins of History
Дата 1 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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