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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1853 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Дукат 1853 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат 1853 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Coins of History

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год 1853
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1853 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32595 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3240 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1853 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 DPL NGC
Цена
3240 $
Цена в валюте аукциона 3240 USD
Бавария Дукат 1853 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Бавария Дукат 1853 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
1448 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Бавария Дукат 1853 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Бавария Дукат 1853 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1853 на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1853 на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Бавария Дукат 1853 на аукционе GINZA - August 11, 2022
Продавец GINZA
Дата 11 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Бавария Дукат 1853 на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1853 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Бавария Дукат 1853 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Дукат 1853 на аукционе Coins of History - May 1, 2022
Продавец Coins of History
Дата 1 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Дукат 1853 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1853 на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
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Бавария Дукат 1853 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
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Бавария Дукат 1853 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Бавария Дукат 1853 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1853 на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
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Бавария Дукат 1853 на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1853 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Бавария Дукат 1853 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1853 на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1853 на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1853 на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария Дукат 1853 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1853 на аукционе Emporium Hamburg - January 2, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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