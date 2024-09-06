Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1853 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,84 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1853
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1853 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 28 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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