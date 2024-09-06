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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1853 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1853 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 крейцер 1853 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,84 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1853
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1853 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 28 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Numismatica Luciani (2)
  • Via (1)
Бавария 1 крейцер 1853 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Бавария 1 крейцер 1853 на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1853 на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1853 на аукционе Via - October 16, 2020
Продавец Via
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Бавария 1 крейцер 1853 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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