Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1853 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,6 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1853
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1853 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 984 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (5)
- Künker (1)
- Russiancoin (1)
- Stare Monety (1)
- Teutoburger (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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