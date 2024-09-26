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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Серебряные монеты 6 крейцеров Максимилиана II - Бавария

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6 крейцеров 1849-1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1849 0 81850 0 81851 0 101852 0 81853 0 91854 0 71855 0 171856 0 16
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