Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1851 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1851 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 6 крейцеров 1851 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,6 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1851
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1851 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (5)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Бавария 6 крейцеров 1851 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Бавария 6 крейцеров 1851 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 6 крейцеров 1851 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 6 крейцеров 1851 на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1851 на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1851 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 6 крейцеров 1851 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 6 крейцеров 1851 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1851 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана II Монеты Баварии 1851 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск