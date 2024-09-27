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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1851 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат MDCCCLI (1851)
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Дукат 1851
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 38

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1851
Средняя цена 340 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
2 гульдена 1851
Средняя цена 190 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
1 гульден 1851
Средняя цена 120 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1851
Средняя цена 90 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1851 Золото
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1851
Средняя цена 95 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
3 крейцера 1851
Средняя цена 30 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1851
Средняя цена 60 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1851
Средняя цена 120 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1851 Золото
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1851
Средняя цена 60 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Геллер 1851
Средняя цена 5 $
Продажи
0 2
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