Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1851 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год 1851
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1851 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1792 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1630 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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