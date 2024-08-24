Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 крейцера 1851 года (Бавария, Максимилиан II)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 крейцера 1851 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1803 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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