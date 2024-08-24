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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 крейцера 1851 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1851 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 крейцера 1851 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1851
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 крейцера 1851 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1803 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Grün (1)
Бавария 1/2 крейцера 1851 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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